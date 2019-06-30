وزارة الدفاع تعلن 758 وظيفة شاغرة في القوات البرية .. هنا الشروط والتفاصيل

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إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة بحفر الباطن م المسمى الوظيفي عدد الوظائف مكان التعيين المؤهلات الخبرة

(سنة / سنوات) رجال نساء 1 مدربة لغة انجليزية(نسائية) 1

حفر الباطن بكالوريوس لغة انجليزية تربوي

المعرفة التامة بقواعد اللغة الانجليزية والقدرة على ترجمة النصوص والمحادثات خبرة لمدة (3) سنوات بمجال الوظيفة 2 منقذ سباحة 1 حفر الباطن دبلوم سباحة

معرفة أساسيات السباحة والإنقاذ والقدرة على إنقاذ حالات الغرق خبرة لمدة (سنة) بمجال الوظيفة 3 أمين مستودع 2 حفر الباطن دبلوم كلية تنقية إدارة مستودعات

استلام الأصناف الواردة والمشاركة في لجان الفحص والمعاينة مع حفظ وترتيب المواد داخل المستودع صرف الأصناف وشحنها للجهات المستفيدة خبرة لمدة (سنة) بمجال الوظيفة 4 كاتب 5 حفر الباطن دبلوم كلية تقنية تخصص إدارة مكتبية

القيام بإعداد واستلام وتحرير المكاتبات المطلوبة وأعمال الحفظ والصادر والوارد وحفظ السجلات والملفات خبرة لمدة (سنة) بمجال الوظيفة 5 محاسب 2 حفر الباطن بكالوريوس تخصص(محاسبة/إدارة مالية)

تنفيذ الإجراءات المالية والمحاسبة والرقابة على جميع المستندات الصادرة والواردة إلى قسم المحاسبة والتأكد من صحتها ومراجعات سندات القيد واعتمادها من قبل تسجيلها في الحسابات خبرة لمدة (سنتين) بمجال الوظيفة 6 مدخل بيانات 2 حفر الباطن الثانوية العامة بالإضافة إلى دورة إدخال بيانات ومعالجة نصوص

لمدة (سنة)

إعداد وترتيب مصادر البيانات تسجيل وحفظ البيانات السرعة في التعامل مع لوحة المفاتيح خبرة لمدة (سنة) بمجال الوظيفة 7 ناسخ بلغة 1 حفر الباطن برنامج تدريب مهني تخصص إدارة

القدرة على الطباعة باللغة العربية والإنجليزية خبرة لمدة (سنة) بمجال الوظيفة 8 سائق 4 حفر الباطن الثانوية العامة بالإضافة إلى رخصة (عمومي)

المعرفة التامة بقواعد القيادة مع الالتزام والعمل بقواعد المرور (خبرة لمدة سنة ) بمجال الوظيفة 9 مشرف ميكانيكا نقل ثقيل 1 حفر الباطن بكالوريوس هندسه تقنية ميكانيكية

الإشراف على صيانة المعدات الثقيلة ومتابعة العمل وكتابة التقارير خبرة لمدة (4) سنوات بمجال الوظيفة 10 موظف استقبال 1 حفر الباطن دبلوم تخصص إدارة مكتبية

استقبال ووضع السجلات الخاصة بالمراجعين حفظ الأوراق والملفات المنظمة للعملة القيام بأي مهام يكلف بها من قبل المدير خبرة لمدة (سنة) بمجال الوظيفة 11 ميكانيكي عربات ديزل 2 حفر الباطن دبلوم كلية تقنية تخصص ميكانيكا عربات ديزل

فحص المعدات المتعطلة وتحديد طبيعة العطل والاحتياجات المطلوبة من قطع الغيار خبرة لمدة (سنة) بمجال الوظيفة 12 بناء 6 حفر الباطن برنامج تدريب مهني في البناء والتشييد

معرفة أساسيات البناء خبرة لمدة (سنة) بمجال الوظيفة 13 سباك 9 حفر الباطن دبلوم مهني (تخصص تمديدات صحية)

أصلاح الأنابيب والكسور ومعرفة المواد المستخدمة في إصلاح وفتح الانسداد في خطوط الصرف خبرة لمدة (سنة) بمجال الوظيفة 14 فني تبريد وتكييف 10 حفر الباطن دبلوم تخصص تبريد وتكييف

الإلمام بأعمال وصيانة أجهزة التكيف والتركيب والتنسيق مع عمال الورش خبرة لمدة (سنتين) بمجال الوظيفة 15 فني معدات مطابخ 10 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهرباء)

الإلمام بأعمال صيانة معدات المطابخ والمعرفة التامة بالأعمال الكهربائية خبرة لمدة (سنتين) بمجال الوظيفة 16 كهربائي 5 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهرباء)

الإلمام التام بالأعمال الكهربائية خبرة لمدة (سنتين) بمجال الوظيفة 17 فني إلكترونيات أجهزة تحكم 5 حفر الباطن دبلوم تخصص(إلكترونيات صيانة وتحكم)

الإلمام التام بمعرفة الأعطال الالكترونية وإصلاحها خبرة لمدة (سنتين) بمجال الوظيفة 18 كهربائي ضغط عالي 5 حفر الباطن دبلوم تخصص(قوى كهربائية)

الإلمام التام بالأعمال الكهربائية خبرة لمدة (سنتين) بمجال الوظيفة 19 مهندس إلكترونيات 1 حفر الباطن بكالوريوس هندسة إلكترونية

الإلمام التام بمعرفة الأعطال الالكترونية وإصلاحها وإعداد التقارير الخاصة لذلك خبرة لمدة (سنتين) بمجال الوظيفة 20 مهندس مقاسم إلكترونية 1 حفر الباطن بكالوريوس هندسة اتصالات

الإلمام التام بتطوير المقسمات الكترونية خبرة لمدة (سنتين) بمجال الوظيفة 21 مهندس تخطيط وجدولة 2 حفر الباطن بكالوريوس هندسة ( صناعية, ميكانيكية،كهربائية)

الإلمام التام بجدولة الكميات والمواد المطلوبة والتطوير في العمل بالتنسيق مع الأقسام المستفيدة خبرة لمدة (سنتين) بمجال الوظيفة 22 مهندس كهربائي 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص هندسة كهربائية

صيانة وإصلاح كل مايتعلق بمحطات الجهد العالي وشبكة الكهرباء واختيار كفاة المولدات والأجهزة التي يعمل بها أعداد التقارير الخاصة لذلك خبرة لمدة (سنتين) بمجال الوظيفة 23 حارس آمن 14 حفر الباطن الثانوية العامة

حراسة المواقع الحكومية والمنشات السكنية والمستودعات وتحمل ضغوط العمل خبرة لمدة (سنة) بمجال الوظيفة 24 مساعد مشرف حراس آمن 1 حفر الباطن الثانوية العامة

متابعة فريق الحراسات الامنية خبرة لمدة (4) سنوات بمجال الوظيفة 25 مشرف خروج الممتلكات 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص (إدارة)

معرفة جميع الممتلكات التي تخص المنشاة ومتابعة نماذج التصاريح بشكل دقيق خبرة لمدة (سنتين) قي مجال العمل 26 إداري 2 حفر الباطن دبلوم إدارة

الالمام التام بالعمال المكتبية خبرة لمدة (سنة) بنفس الوظيفة 27 كهربائي سيارات 5 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهربائي)

الالمام التام بصيانة كهرباء السيارات الثقيلة والخفيفة خبرة لمدة (سنتين) بنفس الوظيفة 28 ميكانيكي مولدات 1 حفر الباطن دبلوم تخصص ميكانيكا

الإلمام التام بصيانة المولدات الميكانيكية خبرة لمدة (سنتين) بنفس الوظيفة 29 مرشد ديني 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص (شريعة)

القيام بالدعوة والإرشاد وفق الأحكام التي أقرها الدين الحنيف خبرة لمدة (سنة) بنفس الوظيفة 30 رئيس فرع الاستثمار وتنميه الإيرادات 1 حفر الباطن بكالوريوس إدارة أعمال ( تسويق , مالية)

الإشراف على جميع العقود والاستثمارات وحصر الإيرادات خبرة لمدة ( 12 ) سنة بنفس الوظيفة 31 مستشار قانوني 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص (قانون , أنظمة)

الإلمام التام بالأمور القانونية ومتابعة القضايا خبرة لمدة (3) سنوات بنفس الوظيفة 32 باحث مواد 5 حفر الباطن دبلوم تخصص

(كهرباء/ميكانيكا/أي مجال فني أخر)

الإلمام التام بفحص المواد ومعرفة المواصفات والمعاير المطلوبة خبرة لمدة (سنتين) بنفس الوظيفة 33 مراقب عهد 1 حفر الباطن دبلوم تخصص مستودعات

الإلمام التام بمراقبة العهد خبرة لمدة (سنتين) بنفس الوظيفة 34 سائق نقل ثقيل 1 حفر الباطن الثانوية العامة بالإضافة لرخصة قيادة نقل ثقيل

المعرفة التامة بقواعد القيادة مع مع الالتزام والعمل بقواعد المرور خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 35 مصلح إطارات 1 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

المعرفة التامة بإصلاح إطارات السيارات الصغيرة والكبيرة خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 36 دهان 3 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

الإلمام التام بطلاء المنازل بدهانه خارجياً وداخلياً ومعرفة الموديلات الحديثة لدهانه خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 37 مشرف الصيانة الوقائية المدينة 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص هندسة كهربائي

المعرفة التامة بصيانة المباني وضع خطة للصيانة الدورية خبرة لمدة (4) سنوات بنفس مجال الوظيفة 38 مشرف شعبة السباكة 1 حفر الباطن دبلوم تخصص تمديدات صحية

المعرفة بالمواد الخاصة لسباكة وأدوات العمل وإدارة فريق العمل خبرة لمدة (6) سنوات بنفس مجال الوظيفة 39 مشغل محطة صرف صحي 4 حفر الباطن دبلوم هندسة تخصص (كهرباء/ميكانيكا)

القدرة على تشغيل المضخات وإتباع جدول تشغيلها وكتابة التقارير اليومية خبرة لمدة (سنتين ) بنفس مجال الوظيفة 40 ميكانيكي برادة 1 حفر الباطن برنامج تدريب مهني تخصص( خراطة , حدادة)

القدرة على القيام بأعمال الوظيفة من الخراطة واللحام زالحدادة خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 41 مساعد فني أسفلت 4 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

القدرة على القيام بمهام العمل خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 42 مبلط 4 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

القدرة على القيام بأعمال الوظيفة من تبليط وجلي خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 43 فني إلكترونيات أنظمة الإنذار 5 حفر الباطن دبلوم تخصص (الكترونيات)

القدرة على صيانة كواشف الدخان وصيانة كوشف الحرارة خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 44 فني مطابع 5 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

القدرة على التعامل مع آلات الطباعة خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 45 حلاق 3 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

القدرة على معرفة أدوات الحلاقة والتعامل معها خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 46 خباز 2 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

القدرة على معرفة صناعة المخبوزات مثل الخبز والحلويات وغيرها خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 47 طاهي 3 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

المعرفة التامة بأصناف الأطباق العربية والشرقية خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 48 فني ري 2 حفر الباطن دبلوم تخصص ( زراعة بمجال الري)

القيام بمتابعة شبكة الري وصيانتها وإنشاءها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 49 مراقب عمال نظافة 1 حفر الباطن ثانوية العامة

المتابعة والرقبة على أعمال النظافة وكتابة التقارير خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 50 مشرف عمال نظافة 1 حفر الباطن الثانوية العامة

الأشراف والمتابعة على أعمال النظافة وكتابة التقارير خبرة لمدة (4) سنوات بنفس مجال الوظيفة 51 مقدم طعام 3 حفر الباطن دبلوم تخصص (سياحة وفندقه)

القدره على القيام بمهام العمل خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 52 مساعد مشرف خدمات الطعام 2 حفر الباطن دبلوم تخصص (سياحة وفندقه)

الإشراف على المطاعم ومتابعة العاملين والتأكد من نظافة العاملين خبرة لمدة (4) سنوات بنفس مجال الوظيفة 53 مشرف سائقين 1 حفر الباطن ثانوية عامة بالإضافة لرخصه نقل ثقيل

القدرة على قيادة المعدات الثقيلة وإدارة فريق العمل ومجموعة من العربات خبرة لمدة (6) سنوات بنفس مجال الوظيفة 54 مترجم 1 حفر الباطن بكالوريوس لغة إنجليزية تخصص ( ترجمة)

القدرة على الترجمة مثل ترجمة المواد والقطع الفنية خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 55 محصل إرادات 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (محاسبة)

القدرة على تحصيل المبالغ المالية خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 56 مدقق عقود 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص (إدارة مالية /محاسبة/إدارة أعمال)

القدرة على معرفة إجراءات وأنظمة العقود وتدقيقها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 57 سائق نقل متوسط 1 حفر الباطن ثانوية عامة مع وجود رخصة عمومي نقل ثقيل سارية المفعول

القدرة على قيادة المعدات المتوسطة ومعرف أنواعها والتعامل معها خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 58 أخصائي تخطيط وتنظيم 2 حفر الباطن بكالوريوس تخصص (هندسة صناعية)

التخطيط ومراجعة التقارير صياغة الأهداف متابعة تنفيذ الخطط خبرة لمدة (6) سنوات بنفس مجال الوظيفة 59 رئيس فرع الصيانة المدنية 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص (مدنية)

الإلمام التام في متابعة الصيانة الميدانية في المباني والمرافق العامة خبرة لمدة (8) سنوات بنفس مجال الوظيفة 60 فني إلكترونيات 5 حفر الباطن دبلوم تخصص (الكترونيات أجهزة تحكم)

القدرة على صيانة الأجهزة الإلكترونية ومعرفة أنواعها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 61 مركب زجاج وألمنيوم 2 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

الإلمام بأعمال تركيب الزجاج والأعمال المدنية خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 62 مساعد سباك 2 حفر الباطن دبلوم صناعي تخصص تمديدات صحية

مساعدة الفني بموقع العمل والمعرفة التامة بأعمال السباكة خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 63 مساعد مشرف أعمال المدنية 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (بناء وتشييد)

الإلمام التام بأعمال البناء والتشييد ومراقبة العمل وكتابة التقارير خبرة لمدة (4) سنوات بنفس مجال الوظيفة 64 مساعد مشرف صيانة 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهرباء /إلكترونيات/ميكانيكا)

الإلمام التام بأعمال الصيانة وكتابة التقارير خبرة لمدة (4) سنوات بنفس مجال الوظيفة 65 مساعد مشرف فنيين معدات مطابخ 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهرباء)

القدرة على كتابة التقارير و الإلمام بأعمال الوظيفة خبرة لمدة (6) سنوات بنفس مجال الوظيفة 66 مشرف إنارة الشوارع 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهربائي)

صيانة إنارة التطرق وكتابة التقارير خبرة لمدة (4) سنوات بنفس مجال الوظيفة 67 ميكانيكي تمديدات مياه 2 حفر الباطن دبلوم تخصص (ميكانيكا تمديدات)

أصلاح المعدات الخاصة بضخ المياه خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 68 ميكانيكي مصاعد 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (ميكانيكي)

القدرة على صيانة المصاعد وتحديد الأعطال خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 69 نجار 6 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

القدرة على إلمام بأعمال النجارة ومعرفة العدد والآلات الخاصة بها خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 70 رئيس فرع التخطيط والجدولة 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص (هندسة)

الإلمام التام في تخطيط وجدولة المشاريع قبل الإنشاء وإعداد التقارير الكافية خبرة لمدة (8) سنوات بنفس مجال الوظيفة 71 رئيس فرع الصيانة الميكانيكية 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص (هندسة ميكانيكية )

الإلمام التام بإدارة العمل في ورش الصيانة ومتابعة الأعمال الميدانية لأعمال الصيانة الخارجية خبرة لمدة (8) سنوات بنفس مجال الوظيفة 72 رئيس فرع الكهرباء 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص (هندسة كهربائية )

الإلمام التام بالإدارة ومتابعة الإعمال الكهربائية الميدانية خبرة لمدة (8) سنوات بنفس مجال الوظيفة 73 رئيس مشرفين محطة تقنية المياه 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص (هندسة كمائية)

الإلمام التام في إدارة الفريق ومعرفة حجم العمل بالوظيفة خبرة لمدة (8) سنوات بنفس مجال الوظيفة 74 كبير مشرفين تشغيل محطة تبريد 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص (هندسة ميكانيكية )

القدرة على الإشراف بمتابعة أعمال محطة التبريد ومتابعة الصيانة الأزمة خبرة لمدة (8) سنوات بنفس مجال الوظيفة 75 كبير مشرفين محطة صرف صحي 1 حفر الباطن بكالوريوس تخصص (هندسة كمائية)

القدرة على الإشراف بمتابعة أعمال محطة الصرف الصحي ومتابعة الصيانة الأزمة خبرة لمدة (8) سنوات بنفس مجال الوظيفة 76 كهربائي أجهزة تحكم 2 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهربائي)

توصيل التيار الكهربائي للأجهزة الخاصة بالتحكم خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 77 كهربائي صيانة محطات 3 حفر الباطن دبلوم (قوى كهربائي)

الإلمام التام بمعرفة الأعطال الكهربائية وإصلاحها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 78 مساعد مشرف تشغيل محطة 5 حفر الباطن دبلوم (كهربائي/ميكانيكي)

مراقبة المراحل التشغيلية للتوربينات والتحكم في موازنة الأحمال خبرة لمدة (أربع سنوات) بنفس مجال الوظيفة 79 مشرف تشغيل توربينات 2 حفر الباطن بكالوريوس هندسة تخصص (كهربائية)

الأشراف على محطة التوربينات ومراقبة مراحلها التشغيلية خبرة لمدة (4) سنوات بنفس مجال الوظيفة 80 مشرف خدمات مشتركين 1 حفر الباطن دبلوم اتصالات

متابعة طلبات المشتركين لخدمة الهاتف وكتابة التقارير خبرة لمدة (6) سنوات بنفس مجال الوظيفة 81 مشغل محطة توليد الكهرباء 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (قوى كهربائية)

القدرة على كتابة القراءات التشغيلية للتروبينات وملاحظة التقديرات ومباشرتيها وإعداد تقرير الأعطال خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 82 مشغل محطة وقود 5 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهرباء/ميكانيكي)

القدرة على تشغيل المضخات وإتباع جدول تشغيلها وكتابة التقارير اليومية خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 83 ميكانيكي آبار مياه 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (ميكانيكي)

صيانة وإصلاح مضخات المياه خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 84 ميكانيكي توربينات غازية 2 حفر الباطن دبلوم تخصص (توربينات )

صيانة الأجزاء الميكانيكية المتعلقة بالتوربينات الغازية بما في ذلك التوضيب خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 85 ميكانيكي مضخات 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (ميكانيكي)

صيانة وإصلاح مضخات المياه خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 86 حداد مسلح 1 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

القيام بتجهيز اعمال الحدادة المطلوبة في اعمال البناء خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 87 فني أسفلت 5 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

الإلمام التام بمعاير ومواد الإسفلت وطرق السفلتة ومتابعة المشاريع التي تعد لسفلته الطرق خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 88 كهربائي إضاءة مهابط 2 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

معرفة نوعية الإضاءة المستخدمة في المهابط ودراية تامة بالتركيب خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 89 مساعد مشرف الكهرباء 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهربائي)

القدرة على كتابة التقارير والإلمام بأعمال الكهرباء خبرة لمدة (6) سنوات بنفس مجال الوظيفة 90 مشرف الإنشاءات 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (إنشاءات)

الإلمام بأعمال الإنشاء وكتابة التقارير خبرة لمدة (6) سنوات بنفس مجال الوظيفة 91 مشغل محطة خرسانة 1 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

معرفة المقادير والمعاير والالمام بالتحكم وتشغيل المدة خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 92 سائق عربة إطفاء 1 حفر الباطن ثانوية عامة مع وجود رخصة عمومي نقل ثقيل

القدرة على قيادة عربة الإطفاء ومعرفة استخدامها والتعامل مع أجهزة أطفاء الحريق خبرة لمدة (سنة) في مجال الوظيفة 93 فني إطفاء وإنقاذ 3 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

معرفة استخدامها أجهزة أطفاء الحريق والتعامل معها خبرة لمدة (سنتين) في مجال الوظيفة 94 مشرف أنظمة الإنذار 1 حفر الباطن بكالوريوس هندسة تخصص (إلكترونيات)

القدرة على صيانة كواشف الدخان وصيانة كوشف الحرارة وكتابة التقارير خبرة لمدة (4) سنوات في مجال الوظيفة 95 كهربائي تمديدات 5 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

تأسيس شبكة كهربائية خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 96 كهربائي صناعي 5 حفر الباطن دبلوم تخصص كهرباء

إتقان الإعمال الكهربائية وإصلاح الأعطال خبرة لمدة سنتين بنفس مجال الوظيفة 97 فني تمديدات صرف صحي 5 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

أصلاح الأنابيب والكسور ومعرفة المواد المستخدمة في إصلاح وفتح الانسداد في خطوط الصرف خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 98 فني مكافحة حشرات 5 حفر الباطن دبلوم زراعة تخصص (مكافحة حشرات)

التعامل مع المبيدات وكيفية تحضرها وتجهيزها وطرق رشها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 99 مساعد كهربائي معدات مطابخ 5 حفر الباطن دبلوم تخصص كهرباء

الإلمام بأعمال صيانة معدات المطابخ ومساعدة الفني خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 100 حداد 5 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

المعرفة بالآلات والمعدات المستخدمة في الحدادة خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 101 فني صيانة شبكات هاتف 5 حفر الباطن دبلوم تخصص( شبكات هاتف)

إتقان شبكات الهاتف الداخلية والخارجية خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 102 كهربائي ضغط منخفض 5 حفر الباطن دبلوم تخصص ( كهرباء)

المعرفة بإصلاحات الأعمال الكهربائية التي تعمل على الضغط المنخفض خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 103 كهربائي مواتير 5 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

المعرفة بإصلاح المواتير وصيانتها خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 104 مساعد مليس 5 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

مساعدة المليس بأعمال التليس خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 105 فني اتصالات لاسلكية 4 حفر الباطن دبلوم اتصال

اتاتقان العمل على صيانة أجهزة ونظام الاتصالات اللاسلكية والهوائية خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 106 فني مختبر اسفلت 4 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

لدية إلمام بدرجة حرارة الملائمه الاسفلت وعمليات الدمك والفرد خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 107 كهربائي لوحات تحكم 4 حفر الباطن دبلوم تخصص إلكترونية

القدرة على اصلاح لوحات التحكم المرتبطة بالمضخات خبرة لمدة سنتين بنفس مجال الوظيفة 108 كهربائي محولات 4 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهرباء)

صيانة المحولات الكهربائية واصلاحها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 109 مراقب مواد 4 حفر الباطن دبلوم كلية تقنية تخصص (مستودعات)

متابعة الكميات المصروفة والمتبقية بالمستودعات وإعداد التقارير خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 110 مساعد فني مكافحة حشرات 4 حفر الباطن دبلوم زراعة تخصص (مكافحة حشرات)

إتقان استخدام رش المبيدات ومعرفة أخطاء المبيدات وسلامتها خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 111 مشغل توربينات 4 حفر الباطن دبلوم تخصص (قوى كهربائية /ميكانيكا )

القدرة على كتابة القراءات التشغيلية للتوربينات ومباشرتها وأعداد تقارير الأعطال خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 112 مشغل محطة تبريد 4 حفر الباطن دبلوم تخصص (تبريد وتكييف)

اتقان الأجهزة وطريقة علمها ومتابعة القراءات وعمل المبردات خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 113 مشغل محطة تقنية مياه 4 حفر الباطن دبلوم تخصص (ميكانيكا)

القدرة على تشغيل المخضات وصيانة الأعطال والاهتمام بالآلات خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 114 فني صيانة أجهزة اليكتروميكانيكية 3 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

المعرفة والقدرة على صيانة الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 115 فني الكترونيات الأجهزة المكتبية 3 حفر الباطن دبلوم تخصص (إلكترونية)

القدرة بإصلاح الآلات المكتبية (مثل آلات التصوير خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 116 فني صيانة مقاسم 3 حفر الباطن دبلوم تخصص اتصالات

صيانة مقاسم الهاتف وتحديد الأعطال وإصلاحها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 117 كهربائي لف دينموهات 3 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

القدرة أعمال إعادة لف الدينموهات والمواطير خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 118 كهربائي محطات 3 حفر الباطن دبلوم تخصص (قوى كهربائية)

القدرة على إصلاح وصيانة محولات الضغط العالي خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 119 كهربائي مولدات 3 حفر الباطن دبلوم تخصص(قوى كهربائية)

القدرة على أصلاح المولدات وصيانتها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 120 كهربائي مولدات ديزل 3 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

اصلاح مولدات الديزل وصيانتها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 121 مربي حيوانات 3 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

القدرة التعامل مع الحيوانات ومعرفة احتياجات الحيوانات خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 122 مساعد مشرف صيانة معدات المطابخ 3 حفر الباطن دبلوم كهربائية تخصص أجهزة والآلات

الإلمام بأعمال صيانة معدات المطابخ وتنسيق أعمال الورشة خبرة لمدة (4) سنوات بنفس مجال الوظيفة 123 مساعد نجار 3 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

مساعد الفني في موقع العمل والمعرفة التامة بأعمال المدنية خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 124 مشغل معدات ثقيلة 3 حفر الباطن الثانوية العامة بالإضافة رخصة عمومي ثقيل

القدرة على قيادتها وتشغيل المعدات خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 125 طبيب بيطري 2 حفر الباطن بكالوريوس طب بيطري

العمل على وقاية الحيوانات من الإمراض قبل وقوعها ضد مختلف من الأمراض والقدرة على كشف عل الذبايح ولسلامة اللحوم خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 126 فني إلكترونيات الآلات الدقيقة 2 حفر الباطن دبلوم إلكترونية

القدرة على عمل معايرة لأجهزة الإرسال والاستقبال وإصلاح الأعطال خبرة لمدة سنتين بنفس مجال الوظيفة 127 فني مصاعد 2 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

الإلمام بمواصفات المصاعد وطرق صيانتها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 128 فني إلكترونيات أجهزة حماية 2 حفر الباطن دبلوم تخصص (إلكترونيات)

إصلاح وصيانة أجهزة الحماية والكشف عن الحريق خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 129 فني صيانة أجهزة هاتف 2 حفر الباطن دبلوم اتصالات

تحديد أعطال أجهزة الهاتف وإصلاحها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 130 فني صيانة مقاسم إلكترونية 2 حفر الباطن دبلوم اتصالات

صيانة المقاسم الهاتف الرئيسية بجميع انواعها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 131 فني مختبر مياه 2 حفر الباطن دبلوم كيميائي

إتقان العمل في المختبرات وأجهزة التحليل الكيميائي الخاص بالمياه بأنواعها خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 132 كهربائي عربات ومعدات ديزل 2 حفر الباطن دبلوم تخصص كهرباء معدات

إصلاح وصيانة كهرباء الشاحنات والمعدات خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 133 كهربائي مباني 2 حفر الباطن دبلوم تخصص كهرباء منازل

معرفة أعمال الصيانة الكهربائية التي تكون داخل نطاق المبنى خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 134 كهربائي نقل طاقة 2 حفر الباطن دبلوم تخصص (قوى كهربائية)

نقل الطاقة الكهربائية وتوصيل التيار الكهربائي خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 135 مساعد فني معدات مطابخ 2 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهرباء أجهزة كهربائية)

مساعد الفني بأعمال صيانة الأفران والغسالات خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 136 مساعد مشرف الصيانة المدنية 2 حفر الباطن دبلوم في التخصصات الفنية

الإلمام بإعمال الصيانة المدنية وتنسيق أعمال الورشة خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 137 مساعد مشغل توربينات 2 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهرباء /ميكانيكا)

القدرة على كتابة القراءات التشغيلية والتحكم في موازنة الأحمال خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 138 أخصائي الكترونيات 1 حفر الباطن دبلوم إلكترونيات

المعرفة بأنواع الأجهزة الالكترونية والقدرة على التعامل معها خبرة لمدة (3) سنوات بنفس مجال الوظيفة 139 أخصائي تحكم 1 حفر الباطن دبلوم إلكترونية

الإلمام بأجهزة التحكم في الوحدات المركزية خبرة لمدة (3) سنوات بنفس مجال الوظيفة 140 أخصائي سيارات بنزين 1 حفر الباطن دبلوم تخصص كهرباء سيارات

القدرة على صيانة سيارات البنزين خبرة لمدة (3) سنوات بنفس مجال الوظيفة 141 فني إلكترونيات أجهزة إنذار 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (إلكترونيات)

صيانة أجهزة الكشف عن الحريق وكاشف الحرارة خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 142 فني إلكترونيات بصرية وسمعية 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (إلكترونيات)

صيانة أجهزة السمعيات والبصريات مثل التلفاز والسماعات خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 143 فني الآلات المكتبية 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (صيانة آلات مكتبية)

صيانة الأجهزة المكتبية خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 144 فني ألياف بصرية 1 حفر الباطن دبلوم اتصالات

العمل على لحام وتوصيل وفحص وقياس واختبار ومعالجة أعطال كوابل الألياف البصرية خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 145 فني إلكترونيات أجهزة دقيقة 1 حفر الباطن دبلوم الكترونيات

إجادة معايرة الأجهزة وفصح واستخدام الأجهزة الخاصة خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 146 فني تجليد 1 حفر الباطن دبلوم مطابع تخصص تجليد

الإلمام بأعمال التجليد خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 147 فني مضخات 1 حفر الباطن دبلوم تخصص ميكانيكا

القدرة على صيانة المضخات بأنواعها والخاصة بمخضات المياه خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 148 فني مولدات 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (ميكانيكا)

القدرة على صيانة المولدات خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 149 كهربائي محطة معالجة مياه 2 حفر الباطن دبلوم تخصص كهربائية

صيانة مضخات وتوزيع المياه بالمحطات خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 150 كهربائي محطة وقود 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهرباء)

الإلمام بأعمال الصيانة الكهربائية بمحطة الوقود خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 151 كهربائي مولدات توربينية 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (قوى كهربائية)

المعرفة والقدرة على صيانة الأجزاء الكهربائية المتعلقة بالمولدات التوربينية خبرة لمدة (سنتين) بنفس مجال الوظيفة 152 مركب زجاج 1 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

الإلمام بأعمال تركيب الزجاج خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 153 مساعد كهربائي تمديدات 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهرباء)

الإلمام بأعمال إنشاء الكهرباء ومساعدة الفني خبرة لمدة (سنة) بنفس مجال الوظيفة 154 كهربائي عام 5 حفر الباطن دبلوم تخصص كهرباء

الإلمام التام في التمديدات الكهربائية وإصلاح الأعطال الكهربائية ومعرفة توزيع الأحمال . خبرة لمدة (6) سنوات نفس مجال الوظيفة 155 مساعد مشرف التبريد والتكييف 1 حفر الباطن دبلوم تخصص تبريد وتكييف

القدرة على كتابة التقارير ومعرفة توزيع أدوار العمل على الفنيين خبرة لمدة (6) سنوات نفس مجال الوظيفة 156 مساعد مشرف الطهي ومقدمي الطعام 1 حفر الباطن دبلوم تخصص طهي

الالمام التام بمقادير الطبخ وطريقة ترتيب المائده خبرة لمدة (6) سنوات نفس مجال الوظيفة 157 مساعد مشرف تركيبات كييف وتبريد 1 حفر الباطن دبلوم تخصص تبريد وتكييف

القدرة على كتابة التقارير ومعرفة توزيع أدوار العمل على الفنيين خبرة لمدة (6) سنوات نفس مجال الوظيفة 158 مساعد مشرف دهان 1 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

القدرة على كتابة التقارير ومعرفة الموديلات الحديثة لدهانه خبرة لمدة (6) سنوات نفس مجال الوظيفة 159 مساعد مشرف السباكة 1 حفر الباطن دبلوم صناعي تخصص تمديدات صحية

المعرفة بالمواد الخاصة لسباكة وأدوات العمل وإدارة فريق العمل خبرة لمدة (6) سنوات نفس مجال الوظيفة 160 مساعد مشرف صيانة الانفاق 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهربائي/ميكانيكا)

إدارة فريق العمل والإلمام بمهام الصيانة خبرة لمدة (6) سنوات نفس مجال الوظيفة 161 مساعد مشرف صيانة محطة مجاري 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (ميكانيكا)

القدرة على كتابة التقارير ومعرفة توزيع أدوار العمل على الفنيين خبرة لمدة (6) سنوات نفس مجال الوظيفة 162 مساعد مشرف مراقبة العمل 1 حفر الباطن دبلوم تخصص (كهرباء/ميكانيكا)

القدرة على كتابة التقارير ومعرفة توزيع أدوار العمل على الفنيين خبرة لمدة (6) سنوات نفس مجال الوظيفة 163 مساعد مشغل كسارة 1 حفر الباطن دبلوم تخصص ميكانيكا

الالمام التام بتشغيل الالات والكسرات ومعرفة الكميات لعمل السارة خبرة لمدة (6) سنوات نفس مجال الوظيفة 164 مساعد مشغل معدات ثقيلة 1 حفر الباطن الثانوية العامة بالإضافة إلى رخصة نقل ثقيل

القدرة على تشغيل المعدات الثقيل والالمام بعملها خبرة لمدة (سنة) نفس مجال الوظيفة 165 مساعد ميكانيكي 1 حفر الباطن دبلوم تخصص ميكانيكا

القدرة على معرفة الأعطال الميكانيكية ومساعدة الفني في موقع العمل خبرة لمدة (سنة) نفس مجال الوظيفة 166 مساعد ميكانيكي تبريد 1 حفر الباطن دبلوم تخصص ميكانيكا تبريد وتكييف

القدرة على معرفة الأعطال الميكانيكية ومساعدة الفني في موقع العمل خبرة لمدة (سنة) نفس مجال الوظيفة 167 مساعد نجار مسلح 1 حفر الباطن دبلوم بطبيعة العمل

مساعدة الفني في موقع العمل في التشييد والبناء خبرة لمدة (سنة) نفس مجال الوظيفة 168 مشغل أوفست 1 حفر الباطن دبلوم مهني تخصص طباعة آلية

القدرة على تشغيل مكائن الأوفست خبرة لمدة (سنة) نفس مجال الوظيفة 169 مشغل حفار 1 حفر الباطن الثانوية العامة بالإضافة إلى رخصة نقل ثقيل

القدرة على تشغيل معدات الحفر خبرة لمدة (سنة) نفس مجال الوظيفة 170 مشغل غلايات 1 حفر الباطن دبلوم هندسة تخصص (قوى كهربائية)

الالمام التام بعرفة طرق تشغيل الغلايات الكهربائية وطرق صيانتها خبرة لمدة (سنة) في مجال العمل 171 مشغل كسارة 1 حفر الباطن برنامج تدريب مهني تخصص (كهرباء/ميكانيكي)

الالمام التام نمعرفة تشيل الكساراة ومعرفة المعاير المتخصصه في ذلك خبرة لمدة (سنة) في مجال العمل 172 مشغل محطة 1 حفر الباطن برنامج تدريب مهني تخصص (كهرباء/ميكانيكي)

القدرة على تشغيل المضخات وإتباع جدول تشغيلها وكتابة التقارير اليومية خبرة لمدة (سنة) نفس مجال الوظيفة 173 مشغل محطة كهرباء 1 حفر الباطن دبلوم هندسة تخصص (قوى كهربائية)

القدرة على تشغيل المضخات وإتباع جدول تشغيلها وكتابة التقارير اليومية خبرة لمدة (سنتين) نفس مجال الوظيفة 174 مشغل محطة معالجة مياه 1 حفر الباطن برنامج تدريب مهني (كهرباء/ميكانيكي)

القدرة على تشغيل المضخات وإتباع جدول تشغيلها وكتابة التقارير اليومية خبرة لمدة (سنة) نفس مجال الوظيفة 175 مشغل معدات 1 حفر الباطن الثانوية العامة بالإضافة إلى رخصة نقل ثقيل

القدرة على تشغيل معدات الحفر خبرة لمدة (سنة) نفس مجال الوظيفة 176 مشغل مولدات 1 حفر الباطن دبلوم تخصص(كهرباء/ميكانيكي)

القدرة على تشغيل المولدات وإتباع جدول تشغيلها وكتابة التقارير اليومية خبرة لمدة (سنة) نفس مجال الوظيفة 177 مراقب صحي 1 حفر الباطن دبلوم تخصص صحة بيئة

مراقبة المواد الغذائية بالمحلات التجارية والمطاعم وكتابة التقارير وإصدار المخالفات خبرة لمدة (سنتين) نفس مجال الوظيفة

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