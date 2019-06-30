أتم الـ24 عامًا ولم يكتمل طلب حساب المواطن هل يسجل كمستقل؟

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

حدّد حساب متابعات الخليج 365 الإجراء الذي يجب القيام به حال كون الطلب مكتملاً مع مرفقات مرفوضة.

وتلقّت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالاً من أحد المواطنين قال فيه : قدّمت في البرنامج كفرد مستقل بعقد إيجار، وكان ذلك قبل أن أبلغ سن الـ24، لكن حالة المستند الذي أرفقته مرفوضة ومكتوب “لم يتمّ دراسة الأهلية”، وأنا الآن أكملت 24 هل أقدم طلباً جديداً أم أستمر على نفس الطلب؟

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وردّ حساب متابعات الخليج 365 بالقول : يعتبر طلبك مكتملاً مع مرفقات مرفوضة، الرجاء الدخول للبوابة (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات) وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى.

وتابع أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمرّ التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.