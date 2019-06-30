دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية محاضرة في أدبي الأحساء

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - الأحساء

ضمن برنامج النادي لصيف هذا العام (صيفي .. ثقافي) يستضيف نادي الأحساء الأدبي مساء الثلاثاء ٢٩ / ١٠/ ١٤٤٠هـ الثاني من شهر يوليو ٢٠١٩م عند الساعة الثامنة مساء الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العناد عضو مجلس الشورى السابق أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود في محاضرة عن (دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية).

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وقد وجّه النادي الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين وأبناء المجتمع الأحسائي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني لحضور هذه المحاضرة المهمة.

تجدر الإشارة إلى أن النادي سوف يُكرّم الإعلاميين والإعلاميات الذين هم شركاء نجاح للنادي منذ تأسيسه فيما يقومون به من تغطيات إعلامية كان وما يزال لها الدور الأكبر في تنويع البرامج والأنشطة التي قدمها ويقدمها النادي، والدعوة عامة للجميع رجالًا ونساءً.