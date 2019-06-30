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إنسان الباحة والمتغيرات أمسية ثقافية في أدبي الباحة

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2019-06-30

إنسان الباحة والمتغيرات أمسية ثقافية في أدبي الباحة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الباحة

في ليلة من ليالي الصيف الثقافية بنادي الباحة الأدبي سيتقاسم الكاتبان المبدعان صالح جريبيع وحيد الغامدي موضوع ( إنسان الباحة والمتغيرات ) والذي يتوقع أن يكون مثيراً لما يدور حوله من جدل في هذه الفترة وبما يمتلكه فارساه من آراء جريئة وطرح مختلف.

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وقال رئيس النادي حسن الزهراني: إن الأمسية ستكون مختلفة، وأتوقع أن تحظى بحضور كبير ومداخلات قوية.

وقال أيضا إن هذه الأمسية تأتي ضمن مجموعة نشاطات أدبية وثقافية منوعة سيقيمها النادي لجمهوره خلال صيف هذا العام ما بين أمسيات شعرية وقصصية ونقدية وفكرية ومعارض كتب ومعارض فنية ومسابقات ثقافية للأطفال وتوقيع كتب بالإضافة إلى جولاته الثقافية في المحافظات ومعرضة المتنقل في الغابات والمتنزهات والسمرة الثقافية المفتوحة كل يوم ثلاثاء بمقر النادي.





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