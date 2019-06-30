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2019-06-30 أمير الرياض بالنيابة يطلع على خطة تطوير العمل الميداني للهيئة متابعات الخليج 365 - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض ماجد بن سليمان الحسين وعدد من منسوبي الفرع، الذين قدّموا لسموه تقرير عن إطلاق مشروع خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لفروع الرئاسة بالرياض عام 1438 – 1439هـ.

وثمن سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة الجهود المبذولة في فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة ميدانياً وفكرياً متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.









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