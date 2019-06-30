وزير الثقافة يحدد موعد انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الثقافة أن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، حدد موعد الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب وذلك خلال الفترة من 2 إلى الـ11 من أبريل العام القادم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

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ومن المقرر أن تتولى وزارة الثقافة، للمرة الأولى، مهمة تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب وإدارته بالكامل ضمن حزمة ملفات ثقافية تحملها “الثقافة” بعد فصلها من وزارة الإعلام بموجب الأمر الملكي رقم أ217 في الثاني من يونيو من العام الماضي.

وبدأت وزارة الثقافة الاستعدادات للمعرض السنوي منذ وقت مبكر وتحديداً منذ أبريل الماضي، إذ عيّن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود الدكتور عبدالرحمن العاصم مديراً للمعرض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة عبدالكريم الحميد، في بيان اليوم الأحد، بأن الدورة القادمة تحظى باهتمام سمو وزير الثقافة ومتابعته الدقيقة لسير العمل بما يضمن تقديم معرض يليق بما تشهده المملكة من قفزات في كافة الأصعدة، ومكانتها وعمقها الحضاري والثقافي، وبما يمثله الكتاب من قيمة معرفية وثقافية أصيلة في تاريخ الثقافة السعودية والعربية، مؤكدًا الحميد سعي الوزارة لتقديم معرض مختلف يحمل في طياته فعاليات وبرامج ستثري الساحة الثقافية.