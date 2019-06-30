الارشيف / اخبار السعوديه

حة عسير تعلن طرح ٦١ وظيفة من وظائف المستخدمين والبنود

0 نشر
mohamad turki 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع حة عسير تعلن طرح ٦١ وظيفة من وظائف المستخدمين والبنود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عسير - الخليج 365:

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم، طرح عدد ٦١ وظيفة من وظائف المستخدمين و البنود.

وأوضحت صحة عسير أن التقديم يبدأ اليوم الأحد الموافق ٢٧ شوال ١٤٤٠هـ ، و يستمر لمدة ٣ أيام، مبينة أن تفاصيل الوظائف الطلوبة موجودة عبر الرابط: jobs.ah.gov.sa/ 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حة عسير تعلن طرح ٦١ وظيفة من وظائف المستخدمين والبنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا