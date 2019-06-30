الان تتابع حة عسير تعلن طرح ٦١ وظيفة من وظائف المستخدمين والبنود والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عسير - الخليج 365:
أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم، طرح عدد ٦١ وظيفة من وظائف المستخدمين و البنود.
وأوضحت صحة عسير أن التقديم يبدأ اليوم الأحد الموافق ٢٧ شوال ١٤٤٠هـ ، و يستمر لمدة ٣ أيام، مبينة أن تفاصيل الوظائف الطلوبة موجودة عبر الرابط: jobs.ah.gov.sa/
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