الان تتابع الدفاع: 758 وظيفة شاغرة بالقوات البرية الملكية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد 758 وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية. ودعت الوزارة الراغبين بالإلتحاق بهذه الوظائف وممن تنطبق عليهم الشروط التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف إعتباراً من يوم الأحد الموافق (1440/11/04هـ) ولمدة أسبوعين، والمزيد من التفاصيل عبر الرابط: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/75.aspx …

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