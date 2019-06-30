شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (هيروشيما)

زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم متحف هيروشيما التذكاري للسلام.

وتجول ولي العهد في أرجاء المتحف حيث شاهد عرضاً مرئياً لمدينة هيروشيما قبل القصف بالقنبلة الذرية، وإبان قصفها بالقنبلة في عام 1945م وما خلفته من دمار شامل.

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كما شاهد ولي العهد صوراً تبين تاريخ مدينة هيروشيما في السابق وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد القصف بالقنبلة الذرية، وكذلك معلومات عن العصر الذري والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.

عقب ذلك، توجه ولي العهد إلى صالون المتحف، حيث التقى إحدى الناجيات من القنبلة التي سردت له مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية، كما وقع الأمير محمد بن سلمان في سجل زيارات المتحف.

رافق ولي العهد في زيارة متحف هيروشيما، وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وعدد من الوزراء.