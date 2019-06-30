شكرا لقرائتكم خبر عن «علماء باكستان» يصدر اللائحة الأخلاقية للحجاج والمعتمرين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)
أصدر مجلس علماء باكستان لائحة تحدد الضوابط الأخلاقية للحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، تضمنت وجوب التزام حجاج باكستان بالقوانين والأنظمة بالمملكة، وداعيًا خلال الحج إلى عدم مناقشة المسائل الخلافية والابتعاد في المملكة عن أي اجتماع أو جلسة سياسية، وعدم ترديد هتافات سياسية، كما طلب من النساء والشيوخ والضعفاء الصلاة في مبنى إقامتهم أو في المساجد القريبة أوقات الازدحام.
وأوصى بيان العلماء بعدم التدخل في أي خلافات سياسية أثناء الحج، والالتزام بتوجيهات مدير الحملة أو الدليل. وطلب بيان العلماء من الشبان المرافقين للحملات الاهتمام بالضعفاء والمرضى والشيوخ والعناية بهم، كما تم توصية الحجاج بعدم اصطحاب أي دواء من دون وصفة الطبيب، والتعاون الكامل مع الإدارات الأمنية في المملكة وعدم الجلوس في ممرات المسجد الحرام، والالتزام أثناء التوجه إلى منى وعرفات بتوجيهات قائد الحملة أو الدليل، وكذلك أثناء رمي الجمرات.
وصرّح رئيس مجلس علماء باكستان ورئيس وفاق المساجد الباكستانية، الشيخ محمد طاهر أشرفي، لممثلي وسائل الإعلام المختلفة حول معايير الضوابط الأخلاقية للحجاج، بأن أعداء الأمة الإسلامية يتجرؤون على الحرمين الشريفين اللذين يمثلان رمز الوحدة للأمة؛ لذلك على المسلمين العازمين على الحج فهم الأوضاع العالمية والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية في المملكة لحماية أمن الحرمين الشريفين.
وقال: «إذا كانت هناك أي مشكلة أو شكوى فعلى الحجاج الرجوع للوحدة التي شكلتها وزارة الشؤون الدينية في باكستان مع وزارة الحج في المملكة»، مفيداً بأن مجلس علماء باكستان شكّل لجنة للاستماع لشكاوى الحجاج والزوار، كما سيتم عقد دروس تدريبية للحجاج والمعتمرين في جميع أنحاء باكستان تحت إشراف المجلس.
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