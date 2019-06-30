شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» دشنت رحلاتها إلى وجهة المستقبل «نيوم».. بالرحلة «SV2030» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشنت الخطوط السعودية ـ الناقل الوطني للمملكة ـ صباح اليوم (الأحد) 27 شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019م، رحلاتها المنتظمة إلى وجهتها الداخلية الجديدة «مطار خليج نيوم» في شرما شمال غرب المملكة، وهو المطار رقم (28) في سلسلة مطارات المملكة، وأحدثها من حيث التأسيس، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في بالرمز «NUM».

واحتفلت الخطوط السعودية بمناسبة تدشين رحلاتها المنتظمة إلى نيوم، قبيل انطلاق الرحلة الأولى من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، برعاية وحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، وعدد من قيادات الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط السعودية وشركة نيوم.

وتم التدشين الرسمي في احتفال مبسط وتم توديع الضيوف المسافرين على الرحلة الأولى وغالبيتهم من منسوبي شركة نيوم وذلك لمباشرة العمل في موقع المشروع، وغادرت الرحلة الافتتاحية عند الساعة (06:30) صباحا برقم شرفي “SV2030” تيمناً برؤية المملكة 2030، والتي يعد مشروع نيوم من مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، وسيكون مطار خليج نيوم أول مطار يخدم بالكامل أحد المشاريع العملاقة المنبثقة من رؤية المملكة.

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وأكد مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، أن تدشين الرحلات المنتظمة إلى نيوم يُعد يوم تاريخي بما يمثله من أهمية وتأكيد على انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ وجهة المستقبل «نيوم» أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى ضمن مبادرات رؤية المملكة، وقال: «الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة تفخر بتسخير امكاناتها، لخدمة ودعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر، وتواكب المبادرات الملهمة والمشاريع الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، ومنها مشروع نيوم الاستراتيجي ببرامج وخطط تشغيلية تسهم في تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق أهدافها التي هي جزء من الرؤية المباركة، بكل ما تحمله في طياتها من خير لمستقبل الوطن وأبنائه».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: «يسجل اليوم مشروع نيوم مجددا إنجازا جديدا ومهما يُقرّب الحلم إلى الحقيقة يتجسد في تمكين الوصول المباشر إلى نيوم، ونحن فخورون بشراكتنا مع الخطوط السعودية، التي تساهم معنا في تحقيق هذا الحلم».وفي الوقت الذي أطلقت فيه الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم (الأحد)، أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم الواقع بمنطقة شرما، يعد مطار نيوم الذي افتتح الأسبوع الماضي، واحداً من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافياً نظراً لوقوعه على حدود 3 دول هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

ويهدف المطار إلى أن يكون داعماً لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، حيث يُصنف مطاراً تجارياً، وتتكون مساحته الإجمالية من 3643 متراً مربعاً، فيما يبلغ طول المدرج 3757 متراً، ويتكون من 6 مواقف للطائرات، و 4 كاونترات للجوازات، بينما تتكون الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارة 100 موقف.

وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن أحمد البسام أن إنشاء مطار خليج نيوم يأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتماشياً مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، كما يسهم في دعم مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني عبر خلق منصة لوجستية عصرية وعالمية للمنظمات والأفراد حول العالم للاستيراد والتصدير نظراً لموقعه المميز جغرافياً حيث يستطيع 70% من سكان العالم الوصول -جواً- إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.