، بعد لقائه بالمحافظ.. مدير "صحة الرياض" يبشر بدعم لمستشفى الأفلاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - زارها ووقف على احتياجاتها وناقشها.. أطباء وممرضون وفنيون في الطريق

استقبل محافظ الأفلاج تركي الهزاني، بعد ظهر اليوم الأحد، بمكتبه بالمحافظة، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري ومساعديه؛ حيث ناقش معه احتياجات المستشفى العام ومراكز الرعاية الصحية، واستعرض ما ينقص المحافظة من الخدمات الصحية من أطباء وكوادر فنية وتمريض وكذلك من مرافق صحية وتجهيزات.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية الدكتور محمد التويجري لـ"الخليج 365"، أنه سيتم دعم مستشفى الأفلاج بأطباء وفنيين وممرضين، فيما كشفت مصدر عن دعم أطباء للمراكز الصحية.

وكان مدير "صحة الرياض" قد قام اليوم بزيارة لمستشفى الأفلاج العام للوقوف على احتياجات المستشفى.