، مذكرة تفاهم بين "الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة" والمجلس البلدي ،

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وقّع رئيس الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة فهد حشان النتيفي، في مقر المجلس البلدي، مذكرة تفاهم مع رئيس المجلس خالد عبدالرحمن العريدي؛ لتعزيز الخدمات البلدية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الوصول الشامل لجميع الأحياء والأماكن العامة والدوائر الحكومية والمجمعات التجارية.
وأعرب "النتيفي" عن شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس البلدي، ولجنة ذوي الإعاقة في المجلس.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تدعم الجمعية لتحقيق أهدافها لخدمة ذوي الإعاقة (رجالًا، نساءً، أطفالًا)؛ حتى تعم الفائدة للجميع في بلد العطاء والخير، وتتحقق رغبات وآمال وطموحات ذوي الإعاقة في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله.
وأكد أن الجميع يأمل من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد التعاون مع الجمعية؛ حتى يتسنى لها تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة.
مذكرة تفاهم بين "الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة" والمجلس البلديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30
وقّع رئيس الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة فهد حشان النتيفي، في مقر المجلس البلدي، مذكرة تفاهم مع رئيس المجلس خالد عبدالرحمن العريدي؛ لتعزيز الخدمات البلدية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الوصول الشامل لجميع الأحياء والأماكن العامة والدوائر الحكومية والمجمعات التجارية.
وأعرب "النتيفي" عن شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس البلدي، ولجنة ذوي الإعاقة في المجلس.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تدعم الجمعية لتحقيق أهدافها لخدمة ذوي الإعاقة (رجالًا، نساءً، أطفالًا)؛ حتى تعم الفائدة للجميع في بلد العطاء والخير، وتتحقق رغبات وآمال وطموحات ذوي الإعاقة في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله.
وأكد أن الجميع يأمل من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد التعاون مع الجمعية؛ حتى يتسنى لها تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
02:04 PM
لتعزيز الخدمات البلدية لهذه الفئة والوصول الشامل لجميع الأحياء
وقّع رئيس الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة فهد حشان النتيفي، في مقر المجلس البلدي، مذكرة تفاهم مع رئيس المجلس خالد عبدالرحمن العريدي؛ لتعزيز الخدمات البلدية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الوصول الشامل لجميع الأحياء والأماكن العامة والدوائر الحكومية والمجمعات التجارية.
وأعرب "النتيفي" عن شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس البلدي، ولجنة ذوي الإعاقة في المجلس.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تدعم الجمعية لتحقيق أهدافها لخدمة ذوي الإعاقة (رجالًا، نساءً، أطفالًا)؛ حتى تعم الفائدة للجميع في بلد العطاء والخير، وتتحقق رغبات وآمال وطموحات ذوي الإعاقة في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله.
وأكد أن الجميع يأمل من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد التعاون مع الجمعية؛ حتى يتسنى لها تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة.
، مذكرة تفاهم بين "الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة" والمجلس البلدي ،
المصدر : الخليج 365
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