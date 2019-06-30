محمد بن مسعود - الدمام - على بند التشغيل والصيانة .. ووفق مجموعة من الشروط التي حدّدتها أعلنت وزارة الدفاع توافر (758) وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية. ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ومَن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق (1440/11/04هـ) ولمدة أسبوعين. وزارة الدفاع تعلن توافر 758 وظيفة بالقوات البرية الملكية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30 أعلنت وزارة الدفاع توافر (758) وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية. ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ومَن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق (1440/11/04هـ) ولمدة أسبوعين. Advertisements 30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 01:34 PM على بند التشغيل والصيانة .. ووفق مجموعة من الشروط التي حدّدتها على بند التشغيل والصيانة .. ووفق مجموعة من الشروط التي حدّدتها أعلنت وزارة الدفاع توافر (758) وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية. ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ومَن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق (1440/11/04هـ) ولمدة أسبوعين. ، وزارة الدفاع تعلن توافر 758 وظيفة بالقوات البرية الملكية ،

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