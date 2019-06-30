إقلاع أولى رحلات مطار خليج نيوم.. ووزير النقل يعلق

انطلقت صباح اليوم (الأحد) أولى الرحلات الجوية التجارية إلى مطار خليج “نيوم” بمنطقة تبوك.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها على “تويتر” عن إنطلاق أولى الرحلات المجدولة إلى مطار خليج نيوم من مطار الملك خالد الدولي بالرياض عبر “الخطوط السعودية”.

وقال وزير النقل نبيل العامودي عبر خسابه على تويتر: “أقلعت أولى رحلات مطار خليج “نيوم” النافذة الجديدة على البحر الأحمر، وحملت على متنها طموحاً لا حدود له لبلادنا التي تمتلك قدرات ضخمة في طريقها لأن تصبح مورداً إضافيا لها.”

وأضاف أبارك لقيادتنا هذا الإنجاز المتمثل بتدشين أول رحلة للمطار، وسنعمل أنا وزملائي لمستقبلٍ طموحه عنان السماء”.