قالت مصادر أن مشروع البنية التحتية لـ«سوق عكاظ» قطع شوطاً وبات على وشك الإنجاز قبل الموعد المحدد للمقاول.

وحسب ” عكاظ” تعمل هيئة السياحة والآثار ليكون هذا العام مختلفاً، وجاهزاً قبل انطلاق فعاليات «سوق عكاظ» في 29 ذي القعدة.

ويتضمن للمرة الأولى هذا العام ساحات مفتوحة للموسيقى، تتيح للزوار تعلّمها. وتشمل ساحة للموسيقى العربية، يتم فيها استعراض وبيع أهم الآلات الموسيقية العربية، وفرصة للزوار لتجربة تعلم العزف عليها. وساحة للفنون، لعرض أعمال الفنانين العرب، والنحاتين، والنمط العربي في الفنون المتنوعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى ساحات لتعلم الموسيقى في المملكة.. والكشف عن المكان وموعد الانطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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