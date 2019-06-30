بالصور.. «زواج الموسم».. عريس جدة يحتفل بزفافه وسط الزيارات المفاجئة

«زيارات مفاجئة، ضيوف عالميون»، هكذا تميز حفل زفاف المغرّد ماجد كمال، أو «عريس موسم جدة»، الذي احتفل بحفل زفافه أخيرًا الأسبوع الماضي، بعدما تكفل «موسم جدة» بيومه المميز.

وكان كمال عبّر عن شعوره بالاستياء عبر «تويتر»؛ بسبب إلغاء حجز قاعة زفافه قبل 10 أيام من موعد الحفل؛ بسبب فعاليات «موسم جدة».

وسارع الحساب الرسمي لـ«موسم جدة» بالتكفل بحفل زفاف المُغرّد، كما عبر المنظمون عن رغبتهم في تحويل يومه المميز إلى «زواج الموسم»، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي على «تويتر».

ونشر الحساب الرسمي لـ«موسم جدة» الأسبوع الماضي صورًا ومقاطع فيديو، تبيّن حفل زفاف كمال المُنتظر، الذي امتلأ بالفرح، والأهازيج، والرقصات الشعبية.

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من جانبه، عبّر العريس عن تقديره لجهود الذين حولوا يوم زفافه إلى حقيقة، فقال: «أرغب أن أشكر الحاضرين وأرغب في شكر موسم جدة لمشاركتهم هذه الفرحة وتعاونهم معنا».

وأضاف كمال أنه «لولا التعاون الذي أتى من موسم جدة، لما وصل حفل زفافه إلى هذه الدرجة من التنظيم».

وتميز حفل زفاف المغرد بـ«زيارات مفاجئة»، بحضور الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون النقل بسام غلمان، وبطل الملاكمة العالمي أمير خان.

من جانبه، قال بطل الملاكمة العالمي أمير خان، إنها «أول مرة أحضر فيها فرحًا سعوديًّا (..) هو جميل جدًا، شكرًا للعريس. أتمنى له كل التوفيق. مبروك». وتابع: «يشرفني أن أكون هنا وأخوض تجربة كهذه (..) أتمنى لهم كل التوفيق».

