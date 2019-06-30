أطلقت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، صباح الأحد، عدة تنبيهات متقدمة، محذرة أهالي 4 مناطق من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، محذرة من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في الرؤية الأفقية.
وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أطلقت الهيئة تنبيهًا متقدمًا، لأهالي محافظات ومراكز منطقة الباحة منطقة الباحة (الباحة - الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - بلجرشي - بني حسن)، محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة؛ ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.
ولفتت الهيئة إلى أن الإنذار يبدأ من الساعة: 11:00 ص الأحد الموافق 27-10-1440، وينتهي الساعة: 08:00 مساء اليوم
وبشأن منطقة جازان، لفتت الهيئة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة، وذلك على محافظات ومراكز( أبوعريش - الحرث - الدائر - الريث - الطوال - العارضة - العيدابي - جازان - صامطة - صبيا - فيفا – هروب). ولفتت الهيئة إلى الإنذار يبدأ الساعة: 08:00 ص الأحد، وينتهي في الساعة 08:00 مساء.
وعلى منطقة المدينة المنورة، أطلقت الهيئة تنبيهًا، من نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وتدني في الرؤية السطحية، وذلك على محافظات ومراكز (الحناكية – المهد)، مشيرة إلى أن بداية الإنذار، الساعة: 01:00 م الأحد، ونهايته الثامنة مساء اليوم.
وأعلنت الهيئة تكون سحب رعدية ممطرة، ونشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة على مراكز ومحافظات منطقة مكة المكرمة (أضم ـ العرضيات – ميسان)، وفيما حذرت الهيئة من تدني الرؤية الأفقية على مستوى المنطقة، أشارت إلى أن بداية الإنذار الساعة: 1:00 مساء الأحد، وينتهي في الـ8 مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تنذر قاطني 4 مناطق من أحوال الطقس في الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.