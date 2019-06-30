كراني: كتلة ساخنة تؤثر على وسط المملكة وارتفاع الحرارة إلى 50 درجة في الظل

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الأحد، ما سوف تشهده مناطق المملكة من تغيرات مناخية خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى تعرض وسط المملكة لكتلة هوائية ساخنة، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات تتراوح بين 47 و50 درجة مئوية في الظل.

ولفت كراني، عبر صفحته على «تويتر»، إلى تكون كتلة هوائية ساخنة على القارة الهندية يتحول محورها للعراق بحرارة عظمى للغد تتراوح بين 48 و52 م في الظل، فيما أشار إلى كتلة هوائية أخرى على وسط المملكة، يتحول محورها للشرق بحرارة عظمى للغد تتراوح بين 47 و50 م في الظل.

وبينما أوضح كراني أن جنوب ووسط أوروبا سوف تقع تحت تأثير «فقاعة الصحراء» بحرارة عظمى تتخطى 44 م في الظل، نصح جميع المواطنين بتجنب الشمس لتلافي ضرباتها.

وفي سياق ذي صلة، توقع الراصد الجوي على الحربي، اليوم الأحد، ظهور السحب الرعدية على بعض مناطق المملكة، مع تحسن وضعية الرياح، لافتًا إلى نهوض سحب جيدة على بعض المرتفعات.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الحربي: متوقع وبمشيئة الله ظهور السحب المنخفضة على أجزاء من مرتفعات ومنحدرات جازان وعسير، تتخللها سحب رعدية ممطرة تشمل (جبال الداير والسودة) ومنحدراتهما (نواحي هروب ورجال المع)، مشيرًا إلى أن هناك رطوبة جيدة من النماص حتى الباحة، مع تحسن وضعية الرياح؛ ما يعني نهوض سحب جيدة في هذا المحيط.

وأضاف: هناك شكل إيجابي نوعًا ما للرياح حول تبوك، خاصة جنوبها وجنوب غربها، يدعم ذلك تواجد رطب.. وربما نشاهد نشوءات منخفضة على مرتفعات تبوك، وليس من المستبعد أن تنشأ بعض السحب الممطرة على السفوح الجبلية العالية.

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وقد أطلقت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، صباح الأحد، عدة تنبيهات متقدمة، محذرة أهالي 4 مناطق من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، محذرة من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدني في الرؤية الأفقية.

وأطلقت الهيئة تنبيهًا متقدمًا، لأهالي محافظات ومراكز منطقة الباحة منطقة الباحة (الباحة - الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - بلجرشي - بني حسن)، محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة؛ ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية. ولفتت الهيئة إلى أن الإنذار يبدأ من الساعة: 11:00 ص الأحد الموافق 27-10-1440، وينتهي الساعة: 08:00 مساء اليوم

وبشأن منطقة جازان، لفتت الهيئة، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة، وذلك على محافظات ومراكز( أبوعريش - الحرث - الدائر - الريث - الطوال - العارضة - العيدابي - جازان - صامطة - صبيا - فيفا – هروب). ولفتت الهيئة إلى الإنذار يبدأ الساعة: 08:00 ص الأحد، وينتهي في الساعة 08:00 مساء.

وعلى منطقة المدينة المنورة، أطلقت الهيئة تنبيهًا، من نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وتدني في الرؤية السطحية، وذلك على محافظات ومراكز (الحناكية – المهد)، مشيرة إلى أن بداية الإنذار، الساعة: 01:00 م الأحد، ونهايته الثامنة مساء اليوم.

وأعلنت الهيئة تكون سحب رعدية ممطرة، ونشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة على مراكز ومحافظات منطقة مكة المكرمة (أضم ـ العرضيات – ميسان)، وفيما حذرت الهيئة من تدني الرؤية الأفقية على مستوى المنطقة، أشارت إلى أن بداية الإنذار الساعة: 1:00 مساء الأحد، وينتهي في الـ8 مساء.