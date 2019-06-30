السعودية اليوم / إدارة تعليم بيشة تستعرض جاهزية المدارس للعام المقبل



أبها 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

ناقشت اللجنة المكلفة بالاستعداد للعام الدراسي المقبل 1441 هـ بتعليم بيشة اليوم، خطط العمل المقترحة لتجهيز مدراس المحافظة للسنة الدراسية الجديدة.

وأشار مدير تعليم بيشة رئيس اللجنة نايف الهاجري، إلى أنه تم وضع خطط عاجلة لاستكمال كافة التجهيزات وتذليل أي عقبات قد تواجه الجهات المعنية لصيانة وتجهيز المدارس، مؤكداً أهمية رفع مستوى التنسيق بين الإدارات والأقسام ومثيلاتها في الوزارة، لمعالجة أي ملاحظات والسعي لعلاجها وضرورة متابعة برنامج الاستعداد من قبل رؤساء الأقسام والتحديث وفق التواريخ المحددة في البرنامج.

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13:29ت م

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