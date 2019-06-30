السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز الحقو بمنطقة جازان



جازان 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

قدمت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة جازان اليوم، خدماتها للنساء في مركز الحقو التابع للمنطقة، وتستمر مدة اسبوع.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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13:27ت م

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