السعودية اليوم / معهد "تعليم اللغة العربية" لغير الناطقين بها بأم القرى يدرب 40 معلماً من السنغال وإندونيسيا



مكة المكرمة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

انطلقت الدورة الصيفية التدريبية لمعلّمي اللغة العربية من إندونيسيا والسنغال في رحاب معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وذلك بمشاركة 40 مشاركاً.

وأوضح عميد المعهد الدكتور حسن عبدالحميد بخاري أنه يشارك في الدورة نخبة من أساتذة اللغة العربية ورؤساء أقسامها في الجامعات والمعاهد وموجّهي وزارة التربية التعليم في البلدين، وذلك لمدة شهر ونصف، مشيراً إلى أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة معلّمي اللغة العربية وتطوير مهاراتهم وإثراء خبرتهم في خدمة لغة القرآن الكريم، من خلال حقائب تدريبية علمية متخصصة.

وأضاف أن البرنامج الثقافي المصاحب للدورة يهدف إلى إطلاع الوافدين على جهود المملكة العربية

// انتهى //

13:23ت م

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مكة المكرمة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسانطلقت الدورة الصيفية التدريبية لمعلّمي اللغة العربية من إندونيسيا والسنغال في رحاب معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وذلك بمشاركة 40 مشاركاً.وأوضح عميد المعهد الدكتور حسن عبدالحميد بخاري أنه يشارك في الدورة نخبة من أساتذة اللغة العربية ورؤساء أقسامها في الجامعات والمعاهد وموجّهي وزارة التربية التعليم في البلدين، وذلك لمدة شهر ونصف، مشيراً إلى أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة معلّمي اللغة العربية وتطوير مهاراتهم وإثراء خبرتهم في خدمة لغة القرآن الكريم، من خلال حقائب تدريبية علمية متخصصة.وأضاف أن البرنامج الثقافي المصاحب للدورة يهدف إلى إطلاع الوافدين على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والوقوف على طرف من نهضتها الحضارية ورؤيتها المستقبلية، من خلال زيارات وجولات لعدد من المشاريع والجهات كالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، إضافة إلى رحلات ترويح تشمل محافظتي جدة والطائف خلال مدة البرنامج.// انتهى //13:23ت م0057

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