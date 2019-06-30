السعودية اليوم / "الأرصاد" تصدر تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات "أبو عريش" والحرث و الداير بني مالك و الريث والطوال و العارضة والعيدابي وصامطة و صبيا و فيفا و هروب، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية، ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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13:22ت م

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