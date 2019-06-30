السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تتسلم 18 ألف طلب وتعلن استمرار القبول



أبها 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، الاستمرار في استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم (1440 / 1441 هـ)، وذلك حتى الـ 30 من شوال الجاري عبر بوابة القبول الإلكتروني.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني ضرورة التقيد التام بخطوات القبول، مشيرا إلى أنه تم تسلم ما يقارب 18 ألف طلب قبول حتى الآن، وأبان أن المتقدم يستطيع أثناء فترة القبول الدخول على الطلب والتعديل على الرغبات خلال فتره التقديم، مضيفًا أن الجامعة حرصت على تطبيق آلية شرائح القبول عند تقديم الطلب حيث لا يسمح للطالب إلا باختيار الرغبات التي من الممكن أن يتم قبوله فيها وفق المفاضلة، وذلك حرصًا من الجامعة على توجيه الطالب منذ مرحله تقديم الطلب.

وأشار القرني إلى أن مواعيد الحصول على الرقم الجامعي ستعلن ابتداءً من ظهور أسماء مرشحي ومرشحات الدفعة الأولى في الـ 5 من ذي القعدة المقبل، وستعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لما تبقى من مقاعد البكالوريوس والدبلوم بتاريخ الـ 9 من الشهر نفسه، ويتم طـرح ما تـبقى من المقاعد عن طريق خدمه القبول الفوري.

وأوضح القرني أن جميع عمليات وإجراءات القبول إلكترونية بالكامل دون أي تدخل بشري، وسيتم إعلان نسب القبول في الصفحة الرئيسة لموقع الجامعة بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل القبول // انتهى //

13:03ت م

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