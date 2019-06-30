سياسي / مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية



القاهرة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

أعربت مصرعن تعازيها لضحايا انهيار منجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن وفاة ٤٣ شخصًا.

وأكدت مصر في البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليوم وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية، مُعربة عن التعازي لأسر الضحايا، وداعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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11:55ت م

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