

طوكيو 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

أصدرت السلطات اليابانية أوامر لأكثر من 230 ألف شخص بإخلاء منازلهم بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم أن مسؤولي الأرصاد الجوية في اليابان دعوا إلى توخي الحذر من الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة، بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح القوية في مختلف أنحاء اليابان.

وشهدت مقاطعة كوماموتو، جنوب غرب اليابان أمطارا بلغ منسوبها حوالي 200 ملليمتر خلال فترة 12 ساعة فيما أشارت الأرصاد الجوية إلى تحرك كتلة من الهواء البارد جنوبًا.

// انتهى //

11:43ت م

0038





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السلطات اليابانية تأمر أكثر من 230 ألف شخص بإخلاء منازلهم بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.