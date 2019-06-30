السعودية اليوم / التوعية الإسلامية في الحج تستكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن



الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

تستكمل الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة استعداداتها لموسم حج هذا العام 1440هـ، حيث يتم تجهيز مواقع مراكز التوعية الفرعية بمكة المكرمة بما يلزم لمباشرة الدعاة فيها من بداية الموسم، وتجهيز المواقع المخصصة للتوعية الإسلامية في المشاعر المقدسة (منى, ومزدلفة, وعرفات)، وتجهيزها بما تحتاجه من مستلزمات.

من جانبه أوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية محسن بن سيف الحارثي، أن العمل جاري لتجهيز المواقع المختلفة لانطلاق النسخة الجديدة من الهاتف المجاني 8002451000، تتضمن أكثر 140 خط هاتفي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأبان الحارثي أن ما تقدمه الأمانة من خدمات مباشرة لضيوف الرحمن، بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، هو تأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل أمورهم لتأدية نسكهم على الوجه المطلوب.

// انتهى //

11:29ت م

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