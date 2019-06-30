شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: اليابان دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أوساكا)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في مدينة أوساكا اليابانية.

وعقد ولي العهد، ورئيس الوزراء الياباني اجتماعاً، رحب في بدايته رئيس الوزراء الياباني، بولي العهد، معرباً عن شكره على مشاركته في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا والمساهمة في إنجاحها. وأشاد بما تشهده المملكة من تقدم وفق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة. وأبدى رئيس وزراء اليابان كذلك استعداد حكومته للتعاون في سبيل انجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة.

Advertisements

وقد أعرب ولي العهد عن شكره لدولته على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكداً أن العلاقات بين المملكة واليابان تاريخية، وتعد اليابان دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين. وأفاد أن الجميع سعيد بما تحقق في السنوات القليلة الماضية من تقدم كبير في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. وشكر ولي العهد دولة رئيس الوزراء الياباني على إدارته الناجحة للقمة، وقال «سنعمل سوياً للتحضير لقمة العشرين في 2020 م في المملكة العربية السعودية».

بعد ذلك، جرى مناقشة آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل وتعزيز العلاقات الثنائية. كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاجتماع، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

كما حضره من الجانب الياباني، وزير الخارجية تارو كونو، ونائب رئيس مجلس الوزراء كوتارو نوغامي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي شوتارو ياتشي، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء إيتشي هاسيغاوا، والمساعد التنفيذي لرئيس الوزراء تاكايا ايماي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، ونائب وزير الخارجية الأول تاكيو موري، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة تاتسويا تيرازاوا، والمدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا هيروشي أوكا، والمساعد التنفيذي لرئيس الوزراء سوزوكي هيروشي، ومدير قسم الشرق الأوسط أكيهيرو تسوجي.