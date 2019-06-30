محمد بن مسعود - الدمام - بالصور .. ولي العهد يزور متحف هورشيما التذكاري للسلام صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30 زار ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان متحف هورشيما التذكاري للسلام. 30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 12:43 PM Advertisements زار ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان متحف هورشيما التذكاري للسلام. ، بالصور .. ولي العهد يزور متحف هورشيما التذكاري للسلام ،

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