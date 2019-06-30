محمد بن مسعود - الدمام - "مصرف الراجحي" يعلن عودة جميع قنواته المصرفية للعمل عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-30 أعلن مصرف الراجحي، صباح اليوم، عن عودة جميع قنواته المصرفية، بعد عطل فني تعرضت له بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، مساء أمس. 30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 12:40 PM Advertisements أعلن مصرف الراجحي، صباح اليوم، عن عودة جميع قنواته المصرفية، بعد عطل فني تعرضت له بعض القنوات الإلكترونية المصرفية، مساء أمس. ، "مصرف الراجحي" يعلن عودة جميع قنواته المصرفية للعمل ،

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