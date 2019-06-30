رابط التقديم على #وظائف الحرس الملكي لحملة الثانوية العامة

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن معهد الإدارة العامة بالشراكة مع (رئاسة الحرس الملكي) موعد التقديم في برنامج (التوظيف المبتدئ بالتدريب)، للعام التدريبي 1440هـ، لحملة الثانوية العامة.

وأوضح معهد الإدارة العامة أنه سيتم تعيين المقبولين على رتبة (عريف فني) بعد التخرج.

مواعيد وطريقة التقديم على وظائف الحرس الملكي:

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البرامج الإعدادية المنفذة في الفصل الأول 1441 هــ بالمركز الرئيسي بالرياض الخاصة بـ الحرس الملكي :

1- السكرتير التنفيذي.

2- برمجة الحاسب الآلي.

3- شبكات الحاسب الآلي.

4- إدارة سلاسل الإمداد.

الشروط:

يجب قراءة الشروط المطلوبة وفي حال انطباقها يقوم المتقدم بتعبئة الطلب:

1- يعتبر هذا الطلب غير ملزم لإدارة القبول والتسجيل بالحرس الملكي بقبول أو إكمال إجراءات طالب الالتحاق.

2- يعبئ طلب الالتحاق بكل دقة عن طريق الموقع الإلكتروني.

3- يتم تسجيل المعلومات حسب الهوية الوطنية للطالب ودفتر العائلة لوالد الطالب مع التأكد من تعبئة جميع الحقول.

4- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على ألا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

5- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية – قسم العلوم الشرعية)، أو المعاهد العلمية حسب شروط كل برنامج. ولا يقبل من هو حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو المعاهد الصحية.

6- أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس والتقويم وذلك لكافة البرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة التي يقدمها المعهد.

7- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

8- ألا يقل عمره المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً.

9- ألا يقل طوله عن 170 سم وأن يكون الوزن مناسباً لطوله وأن يكون ذا بنية جيدة تتناسب مع طوله.

10- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

11- أن يكون لائقاً طبياَ للخدمة العسكرية وسالماً من الأمراض.

12- ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية أو سبق له ذلك وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

13- أن يتعهد المتقدم على نفسه بالخدمة العسكرية مدة أربع سنوات.

المزايا:

1- توفير السكن مدة الدراسة.

2- مكافأة شهرية 1080 ريالاً.

3- تأمين طبي للدارس.

4- إمكانية العلاج في مستشفيات القوات المسلحة للدارس ولوالديه.

5- التعيين على رتبة عريف فني بعد التخرج.

6- تحسب فترة التدريب في المعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى على وظائف الحرس الملكي اليوم الأحد بتاريخ 1440/10/27هـ.

طريقة التقديم: (اضغط هنا).

