فيديو.. التحالف يدمر مخزناً للصواريخ في معقل الحوثيين بصعدة

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، بغارات جوية، مواقع تمركز الميليشيات الحوثية، وأسلحة نوعية تابعة لها، في مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة أقصى شمال اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف، أن طيران التحالف قصف مخزن أسلحة صواريخ تابعة للميليشيات الحوثية في وادي حضوان القريب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.

وأوضح المركز أن القصف أدى إلى انفجار مخزن صواريخ، ومصرع عدد من العناصر الحوثية، في غارة جوية لمقاتلات التحالف.

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واستهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية، موقعا للميليشيات في منطقة “الفحلوين”، المتاخمة لمركز مديرية كتاف، ما أدى إلى تدمير مدفعية تابعة للحوثيين، ومصرع عدد من عناصرها.

كما شنت غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقتي “الغول والعشاش”، القريبتين من مركز المديرية، ما أسفر عن تكبدها خسائر في العدد والعدة.

ونشر المركز الإعلامي لمحور كتاف مقاطع فيديو لعمليات الاستهداف الناجحة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية للأهداف الحوثية.

لمشاهدة الفيديو اضغط (هنا).