إقلاع أولى رحلات مطار خليج نيوم.. طموح لا حدود له

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت صباح اليوم (الأحد) أولى الرحلات الجوية التجارية إلى مطار خليج نيوم بمنطقة تبوك، في حفل شهده وزير النقل نبيل العامودي.

واستقبل المطار أول رحلة تجارية تابعة للخطوط السعودية والتي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى نيوم.

حضر حفل التدشين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، والرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” نظمي النصر، ومدير الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، وعدد من المسؤولين.

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وعلق وزير النقل نبيل العامودي على هذه المناسبة بقوله: “أقلعت أولى رحلات مطار خليج “نيوم” النافذة الجديدة على البحر الأحمر، وحملت على متنها طموحاً لا حدود له لبلادنا التي تمتلك قدرات ضخمة في طريقها لأن تصبح مورداً إضافيا لها.. أبارك لقيادتنا هذا الإنجاز المتمثل بتدشين أول رحلة للمطار، وسنعمل أنا وزملائي لمستقبلٍ طموحه عنان السماء”.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت قبل أسبوع عن افتتاح مطار خليج “نيوم” بعد حصوله على الترخيص كمطار تجاري، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالرمز (NUM).