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شاهد بالصور.. الطيران المدني تحتفي بركاب أولى رحلات مطار خليج نيوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
احتفت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، بركاب أولى رحلات مطار خليج نيوم.
وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” تعليقاً على هذا الحدث المهم: “نافذة جديدة نستشرف آفاقها معاً اليوم”.
ونشرت هيئة الطيران المدني عبر حسابها الرسمي مجموعة من الصور توثق أولى الرحلات الجوية في مطار خليج نيوم.
يذكر أن الرحلة كانت قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض عبر الخطوط السعودية.
وعلق وزير النقل نبيل العامودي بقوله إن هذه الرحلة حملت على متنها طموحاً لا حدود له للمملكة.
وأضاف على حسابه الرسمي بموقع ”تويتر” : أبارك لقيادتنا هذا الإنجاز المتمثل بتدشين أول رحلة للمطار، وسنعمل أنا وزملائي لمستقبلٍ طموحه عنان السماء .
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