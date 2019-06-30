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شكرا لقرائتكم أرامكو تحدد سعر البروبان لشهر يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أرامكو تحدد سعر البروبان لشهر يوليو
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت شركة أرامكو، اليوم الأحد، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يوليو تموز عند 375 دولاراً للطن، انخفاضاً من 430 دولاراً في يونيو حزيران.
ويعد سعر بروبان أرامكو معياراً قياسياً لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.
وحددت الشركة سعر البوتان عند 355 دولاراً للطن، انخفاضاً من 415 دولاراً في الشهر السابق.
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