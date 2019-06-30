هل هناك علاقة بين حقوق المواطنة وحقوق حامل الإقامة المميزة؟

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل مركز الإقامة المميزة مع العديد من الاستفسارات والتساؤلات بشأن الإقامة المميزة في المملكة.

وأجاب مركز الإقامة الميزة على تساؤلات بشأن العلاقة بين حقوق المواطنة وحقوق حامل الإقامة المميزة.

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أنه لا توجد علاقة بين حقوق المواطنة وحقوق حامل الإقامة المميزة، حيث إن الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام وردت على سبيل الحصر.

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وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ في وقت سابق، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.