بنغازي تزيل الأسماء التركية من لافتات المحلات

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

بدأت بلدية بنغازي في شرق ليبيا بإزالة جميع الأسماء التركية من لافتات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات.

وقال المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، في بيان مساء السبت، إن “الجهاز تحرك لإزالة جميع مسميات الدولة التركية الموجودة على لافتات جميع المحلات، بناء على تعليمات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بشأن عدم التعامل مع دولة تركيا”.

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وتوجد في بنغازي مطاعم مختصة في الوجبات السريعة والأكلات التركية ومحال بيع الحلويات التركية، إضافة إلى متاجر تعرض ملابس تحمل علامات تجارية تركية، خاصة في شارع فينيسيا.

وأمرت القيادة العامة للجيش الليبي، بالقبض على أي مواطن تركي موجود على الأراضي ليبيا، كما وجهت تعليماتها باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، إضافة إلى حظر رحلات الطيران من المطارات الليبية نحو تركيا.

ويأتي هذا التصعيد رداً على “التدخل” التركي المباشر لصالح الميليشيات المسلحة في معركة تحرير العاصمة طرابلس، ودعمها بالأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك الطائرات المسيّرة.