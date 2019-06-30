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فيديو.. ثعبان سام يقتل مُسناً ويصيب ابنته في الباحة
متابعات الخليج 365 - الباحة
تسبب ثعبان سام في مَقتل مُسنّ وإصابة ابنته بعد أن لدغهما أمس السبت عقب اختبائه في منزل الأسرة الواقع في المندق بمنطقة الباحة.
وتعرَّض الأب البالغ من العمر 65 عاماً، أولاً للدغة سامة من الثعبان، ثم ما لبث أن عاجل الفتاة العشرينية بلدغة أخرى.
ووصل الأب إلى مستشفى المندق متوفى، فيما نُقلت الفتاة من مستشفى المندق إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، وأُدخلت العناية المركزة، ثم حُولت لاحقاً إلى قسم التنويم.
وتمكن بعض الأهالي من قتل الثعبان حسبما ظهر في مقطع فيديو متداول.
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