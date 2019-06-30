بالصور.. ترامب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

عبَر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحدودَ إلى كوريا الشمالية وصافح زعيمها كيم يونغ-أون، الذي عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية مع الرئيس ترامب، حيث انضم لهما رئيس كوريا الجنوبية.

وكان الرئيس الأميركي وصل في وقت سابق إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، قبيل لقائه المرتقب مع زعيم كوريا الجنوبية.

ويأتي هذا اللقاء الذي اقترحه ترامب قبل يوم عبر “توتير”، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الزعيمان في فيتنام في فبراير.

Advertisements

ووقف ترامب، الذي يرافقه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن وعسكريون أميركيون، على منصّة تطل على الأراضي الكورية الشمالية.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق أن الزعيم الكوري الشمالي، وافق على لقاء الرئيس الأميركي في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.