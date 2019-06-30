رابط التسجيل والقبول في الكلية التقنية للبنين والبنات

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني، فتح بوابة القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوية في الكلیات التقنیة وفروعھا للبنین الیوم الأحد، وحتى 11/12.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن التقديم للبنين في الكلية التقنية من خلال الرابط التالي (هنا).

كما أعلنت مؤسسة التدريب التقني فتح بوابة القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي في الكليات التقنية لخريجات الثانوية، اليوم الأحد وحتى 12/11.

وللتقديم في الكلية التقنية للبنات عبر بوابة مدينة الرياض من خلال الرابط التالي (هنا).

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتدربات بالمهارات والمعلومات اللازمة لممارسة العمل في المجالات الفنية الوسطى على المستوى الرابع من نظام المؤهلات المهنية الوطنية.

ميزات البرنامج:

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– مكافأة شهرية مقدارها (990) ريال شهريًا.

– توفير العدد والخامات والأدوات التدريبية الأساسية مجانًا.

– مزاولة الأنشطة العلمية والاجتماعية المختلفة بالوحدة التدريبية.

– دعم الخريجات من قبل معهد ريادة الأعمال الوطني لمشاريعهم بقروض مالية.

الشروط العامة للتسجيل

يجب على المتقدم في الكلية التقنية أن يكون سعوديًا أو من أمٍّ سعودية، وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة: الثانوية العامة.

كما يجب أن يكون غير موظف، وألا يزيد عمر المتقدم عن (30) عامًا، وألا يكون قد مضى على تخرج المتقدم أكثر من 5 سنوات، وألا يكون المتقدم خريجًا من إحدى الجامعات السعودية.

يشترط أيضا ألا يكون المتقدم خريجًا من ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه، وألا يكون المتقدم مستمرًا في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه، وألا يكون مطويًا قيده من أي كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين، وألا يكون مفصولًا من أي كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين.