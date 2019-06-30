دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة مكة تطيح بمواطن انتحل صفة رجل المرور السرِّي

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الأحد، القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، انتحل صفة رجل المرور السرِّي، وابتزَّ المخالفين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي: إنَّ الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت عدة بلاغات عن قيام شخص بانتحال صفة رجل المرور السرِّي، وترصد قائدي المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية منهم لإعفائهم مما يترتب على مخالفاتهم من عقوبات مالية وحجز مركباتهم.

وأوضح متحدث شرطة مكة، أنَّ التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم، حيث تبيَّن أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، وجارٍ القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة مكة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أنَّ الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كلّ من تسوِّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.