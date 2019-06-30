الكويت تسجل أعلى درجة حرارة في العالم .. و”المسند”: يعلق!

تصدرت العاصمة الكويتية قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة حول العالم خلال الساعات الماضية، حيث جاءت مدينة الكويت في المقدمة بتسجيلها 51.1 درجة مئوية.
وأكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، عبد الله المسند، تربع الكويت على رأس المناطق التي سجلت درجات حرارة قياسية، حيث احتلت المراتب الأربع الأولى ضمن قائمة أشد 15 منطقة حرارة في العالم خلال الساعات الـ 24 الماضية. واحتلت أربع مدن كويتية ريادة المناطق الأشد حرارة، متبوعة بمدن عراقية وسعودية وأخرى كويتية. وأكد المسند أن ارتفاع درجات الحرارة في الكويت، وشرق وشمال السعودية وجنوب العراق، يعود لعوامل فيزيائية وجوية وطبوغرافية، إلى جانب خلو هذه المناطق من البحيرات والأنهار، والغطاء النباتي الكثيف.
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