وفاة شابين إثر انقلاب مركبتهما وارتطامها بمحطة وقود في أضم

تسبّب حادث ارتطام مركبة من نوع هايلوكس بمحطة وقود في حي الفوج بمركز ربوع العين بمحافظة أضم، اليوم السبت، في وفاة شابين كانا على متنها بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث الذي أدّى إلى وفاة الشابين على الفور فضلاً عن التلفيات التي خلفها داخل محطة الوقود، فيما تم نقل الجثمانين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى أضم العام.