الزعاق: دولة خليجية تتصدر درجة الحرارة الأعلى عالميًا

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إنَّ الكويت مازالت تتصدَّر درجة الحرارة الأعلى عالميًا بأربع نقاط (مناطق). وأوضح الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أنَّ الكويت حققت المستوى الأول والثاني والثالث والرابع خلال 24 ساعة، متجاوزة 51 درجة في الظل. والمستويات الأربعة التي حققتها الكويت– بحسب الزعاق- كالتالي: 1-الكويت(العاصمة) 51.1 م Advertisements 2-مطار الكويت 50.8 م 3-الجهراء 50.4 م 4-مطربة 50.3 م

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