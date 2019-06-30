الفالح: «أوبك» وحلفاؤها سيمدِّدون خفض إنتاج النفط تسعة أشهر

قال وزير الطاقة خالد الفالح: إنَّ منظمة البلدان المصدِّرة للبترول «أوبك» وحلفاءها سيمدِّدون اتفاقًا لخفض إنتاج النفط تسعة أشهر.

وأوضح الفالح في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنَّ «الطلب بدأ يخف قليلًا ولكن أعتقد أنَّه مازال قويًا». معبرًا عن اعتقاده بتوازن السوق خلال ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة.

وكان الفالح قال في وقت سابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط لدول «أوبك» اعتبارًا من يوليو 2019.

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وأضاف: «مرة أخرى، يؤكِّد هذا الاتفاق بأن الشراكة السعودية الروسية تمهّد الطريق لضمان مصالح المنتجين والمستهلكين، واستدامة نمو الاقتصاد العالمي».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال: إنه أبرم اتفاقًا مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتمديد اتفاق «أوبك» لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر.

ويلتقي وزراء نفط أوبك غدًا الاثنين في فيينا ثم يعقدون بعد ذلك محادثات مع منتجي النفط من خارج أوبك يوم الثلاثاء.