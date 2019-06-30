فتح بوابة القبول لبرنامج الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية في الكليات التقنية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني، فتح بوابة القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوية في الكلیات التقنیة وفروعھا للبنین الیوم الأحد، وحتى 11/12.

وللتقديم يرجى (الضغط هنا)

كما أعلنت المؤسسة، فتح بوابة القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي في الكليات التقنية لخريجات الثانوية، اليوم الأحد وحتى 12/11.

وللتقديم للبنات عبر بوابة مدينة الرياض بـ(الضغط هنا)

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتدربات بالمهارات والمعلومات اللازمة لممارسة العمل في المجالات الفنية الوسطى على المستوى الرابع من نظام المؤهلات المهنية الوطنية.

ميزات البرنامج

مكافأة شهرية مقدارها (990) ريال شهريًا .

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توفير العدد والخامات والأدوات التدريبية الاساسية مجانًا.

مزاولة الأنشطة العلمية والاجتماعية المختلفة بالوحدة التدريبية.

دعم الخريجات من قبل معهد ريادة الأعمال الوطني لمشاريعهم بقروض مالية.

الشروط العامة للتسجيل.

ويجب على المتقدم أن يكون سعوديًا أو من أمٍّ سعودية، وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة: الثانوية العامة.

كما يجب أن يكون غير موظف، وألا يزيد عمر المتقدم عن (30 ) عامًا، وألا يكون قد مضى على تخرج المتقدم أكثر من 5 سنوات، وألا يكون المتقدم خريجًا من إحدى الجامعات السعودية، وألا يكون المتقدم خريجًا من ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه، وألا يكون المتقدم مستمرًا في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه، وألا يكون مطويًا قيده من أي كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين، وألا يكون مفصولًا من أي كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين.