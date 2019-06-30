«النقل» تعلن تحويل الحركة المرورية على طريق المدينة– ينبع بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنورة والفريش على طريق «المدينة المنورة– ينبع» السريع.
وقال فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّ التحويلة المرورية جاءت لتنفيذ أعمال تقاطع علوي على الطريق بداية من اليوم الأحد.
وطالبت وزارة النقل مستخدمي طريق «المدينة المنورة– ينبع» السريع، إلى أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق، مرفقة انفوجراف يوضِّح المسارات التي ينبغي على قائدي المركبات السير فيها.
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