السعودية اليوم / فعاليات وسام البادية تشهد توافد كثيف للزوار بمحافظة المندق



الباحة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

شهدت فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بمحافظة المندق أمس, توافد عدد كبير من الأهالي والزوار الذين أبدوا إعجابهم بالفعاليات، ووقفوا عند الحرفيين وبين الأركان مستمعين إلى شروحات منهم عن المهن وطبيعتها وأغراضها، فيما شهد مسرح الطفل العديد من المسابقات الثقافية والألعاب الترفيهية, تخلل ذلك تسليم جوائز للمشاركين, وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم وتيسير حركتهم وتنقلاتهم بين مواقع الفعاليات بكل مرونة وسهولة، كما أعدت برامج متكاملة خاصة بالعائلات وتستهوي الأطفال وتستقطب اهتمامات الشباب.

وأوضح منظم الفعاليات عبدالله الزهراني، أن فعاليات وسام البادية تهدف إلى إسعاد الزوار وذلك من خلال عدة أركان متخصصة جمعت في مكان واحد ليعبر عن ذاته بالطريقة التي يرغبها، كما حظيت أجنحة الفعاليات باهتمام أكبر من الأطفال كأجنحة الترفيه مع تميز ركن المرسم الحر والتصوير والحرف اليدوية كونه الأكثر حظوة بين الأركان.

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10:46ت م

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