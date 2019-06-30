السعودية اليوم / " الحوثية وخطرها " .. محاضرة بدعوي تبوك



تبوك 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني بتبوك غداً، محاضرة بعنوان " الحوثية وخطرها "، يقدمها صالح بن مبارك الراشد، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع أنس بن مالك بمدينة تبوك.

وتأتي المحاضرة ضمن برامج ومناشط دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.

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10:23ت م

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