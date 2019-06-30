السعودية اليوم / إنشاء معهد لتعليم اللغات بجامعة تبوك



تبوك 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

حصلت جامعة تبوك على موافقة وزارة التعليم على إنشاء معهد لتعليم اللغات في الجامعة، وذلك بدمج مركز اللغة الإنجليزية ووحدة اللغة العربية لغير الناطقين بها، تحت مسمى " معهد تعليم اللغات " ، ويضم قسم مهارات اللغة الإنجليزية, وقسم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها, وقسم تعليم اللغات الأجنبية.

وأوضح عميد معهد تعليم اللغات الدكتور عبدالرحمن الفهادي, أن جامعة تبوك تسعى لتنويع التخصصات ومواكبة احتياج سوق العمل من المتخصصين في جميع المجالات ومنها تخصص اللغات المختلفة وذلك لانفتاح السوق

وأضاف الدكتور الفهادي، أن قسم اللغات الأجنبية بالمعهد سيبدأ قريباً بتفعيل تعليم اللغة الصينية، حيث سبق وأن قام وفد من جامعة تبوك بزيارة معهد هانبان (كونفوشيوس) لتعليم اللغة الصينية في بكين, لإعداد برنامج تعليم اللغة الصينية ومناقشة سبل التعاون في مجال تعليم اللغة الصينية، وذلك من حيث استقطاب مدرسي لغة وأعضاء هيئة تدريس متخصصين في تعليم اللغة الصينية من المعهد للبدء ببرنامج اللغة الصينية في جامعة تبوك.

واختتم الفهادي تصريحه بالشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه المستمر للجامعات، ولمعالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي على متابعته وحرصه على المعهد وبرامجه.

// انتهى //

10:14ت م

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تبوك 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسحصلت جامعة تبوك على موافقة وزارة التعليم على إنشاء معهد لتعليم اللغات في الجامعة، وذلك بدمج مركز اللغة الإنجليزية ووحدة اللغة العربية لغير الناطقين بها، تحت مسمى " معهد تعليم اللغات " ، ويضم قسم مهارات اللغة الإنجليزية, وقسم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها, وقسم تعليم اللغات الأجنبية.وأوضح عميد معهد تعليم اللغات الدكتور عبدالرحمن الفهادي, أن جامعة تبوك تسعى لتنويع التخصصات ومواكبة احتياج سوق العمل من المتخصصين في جميع المجالات ومنها تخصص اللغات المختلفة وذلك لانفتاح السوق السعودية اقتصادياً وعلمياً وثقافياً على مختلف الحضارات العالمية بتعدد لغاتها واختلاف ثقافاتها وللحاجة القائمة للتعامل مع ممثلي هذه الدول من الشركات الاقتصادية والتنموية والجهات العلمية والبحثية، إضافة إلى وقوع منطقة تبوك في نطاق مشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا, وهي المشاريع الاقتصادية العملاقة والتي شملتها رؤية المملكة 2030 الطموحة وما تحتاجه هذه المشاريع من كوادر وطنية مدربة في مجالات متعددة ومن أهمها اللغات المختلفة فقد حصلت جامعة تبوك على موافقة وزارة التعليم على إنشاء معهد لتعليم اللغات في الجامعة.وأضاف الدكتور الفهادي، أن قسم اللغات الأجنبية بالمعهد سيبدأ قريباً بتفعيل تعليم اللغة الصينية، حيث سبق وأن قام وفد من جامعة تبوك بزيارة معهد هانبان (كونفوشيوس) لتعليم اللغة الصينية في بكين, لإعداد برنامج تعليم اللغة الصينية ومناقشة سبل التعاون في مجال تعليم اللغة الصينية، وذلك من حيث استقطاب مدرسي لغة وأعضاء هيئة تدريس متخصصين في تعليم اللغة الصينية من المعهد للبدء ببرنامج اللغة الصينية في جامعة تبوك.واختتم الفهادي تصريحه بالشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه المستمر للجامعات، ولمعالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي على متابعته وحرصه على المعهد وبرامجه.// انتهى //10:14ت م0020

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